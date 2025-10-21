Matrimonio l' usanza delle uova alle clarisse per allontanare la pioggia
C'è un'antichissima tradizione, che affonda le sue radici nel passato del nostro Paese, che vuole si portino uova - almeno 12 e freschissime - alle suore di Santa Chiara, le clarisse, perché intercedano con le loro preghiere in modo che la pioggia non rovini il matrimonio. ClaraNon è ben chiaro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
