Matrimonio da favola Luca Calvani dice sì | L’amore si costruisce

Un matrimonio da favola per l’attore pratese Luca Calvani e Alessandro Franchini. Insieme da quasi 10 anni, la coppia ha deciso di unirsi per la vita il 29 settembre scorso all’ Antica Fattoria di Paterno, a Montespertoli, circondati dall’amore di amici, parenti e dei loro inseparabili cagnolini. Calvani, attore ed ex concorrente del Grande Fratello, insieme al marito, personal trainer originario di Viareggio, gestiscono il casale ‘Le Gusciane’ vicino a Lido di Camaiore. "Volevamo festeggiare il tratto di strada percorso finora e rilanciare verso un futuro fatto di sogni condivisi, di radici e di nuove partenze". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Matrimonio da favola . Luca Calvani dice sì: "L’amore si costruisce"

Altre letture consigliate

Un matrimonio da favola, firmato Tenuta Don Vincenzo Francesca e Riccardo hanno trasformato il loro giorno più bello in una vera magia in stile Disney, tra colori vivaci, dettagli curati e momenti indimenticabili. Dall’ingresso degli sposi all’eleganza dell Vai su Facebook

Matrimonio da favola . Luca Calvani dice sì: "L’amore si costruisce" - Insieme al compagno Alessandro Franchini da quasi 10 anni, l’attore pratese ha scelto una splendida tenuta nella zona di Montespertoli per le nozze. lanazione.it scrive

Il matrimonio da favola di Luca Calvani e Alessandro Franchini. “L’amore è una casa che si costruisce giorno dopo giorno” - La coppia, insieme da quasi 10 anni, ha scelto una splendida tenuta nella zona di Montespertoli per le loro nozze ... Scrive msn.com

Chi é Luca Calvani? Ex moglie, compagno, matrimonio, Alessandro Franchini, Grande Fratello, attore - Luca Calvani e Alessandro Franchini hanno coronato il loro sogno d’amore. Lo riporta alphabetcity.it