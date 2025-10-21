Matrimonio da favola Luca Calvani dice sì | L’amore si costruisce

Un matrimonio da favola per l’attore pratese Luca Calvani e Alessandro Franchini. Insieme da quasi 10 anni, la coppia ha deciso di unirsi per la vita il 29 settembre scorso all’ Antica Fattoria di Paterno, a Montespertoli, circondati dall’amore di amici, parenti e dei loro inseparabili cagnolini. Calvani, attore ed ex concorrente del Grande Fratello, insieme al marito, personal trainer originario di Viareggio, gestiscono il casale ‘Le Gusciane’ vicino a Lido di Camaiore. "Volevamo festeggiare il tratto di strada percorso finora e rilanciare verso un futuro fatto di sogni condivisi, di radici e di nuove partenze". 🔗 Leggi su Lanazione.it

