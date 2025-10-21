Mathilde del Belgio gli abiti della regina con il presidente Mattarella sono un omaggio all' Italia e a Giorgio Armani

La sovrana ha scelto due look ricchi di significato per la prima giornata di visita di stato del capo di stato. Per la cerimonia di benvenuto ha sfoggiato una mise con i colori dell'Europa coordinata a Laura Mattarella mentre per il banchetto ha rispolverato uno dei suoi abiti preferiti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mathilde del Belgio, gli abiti della regina con il presidente Mattarella sono un omaggio all'Italia e a Giorgio Armani

Scopri altri approfondimenti

Il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, è stato ricevuto dai Reali del #Belgio nella prima giornata della visita di Stato a Bruxelles. Ad accoglierlo il Re dei Belgi Filippo I e Sua Maestà la Regina Mathilde. Successivamente il Capo dello Stato ha dep Vai su Facebook

Belgio, re Filippo e la regina Mathilde accolgono Mattarella e la figlia Laura in visita di Stato: stasera il banchetto trib.al/OpBUzlB - X Vai su X

Apri il menu di navigazione - La sovrana ha scelto due look ricchi di significato per la prima giornata di visita di stato del capo di stato. vanityfair.it scrive

Regina Mathilde del Belgio: che chic con il suo nuovo bob - La sovrana, fedele da sempre al suo taglio medio arioso e vaporoso, ha dato una svolta al look, ma solo temporanea visto che, fino a prova contraria, si tratterebbe di un faux bob. Scrive vanityfair.it

Banchetto al maniero di Laeken: re Filippo e la regina Mathilde accolgono Mattarella e la figlia Laura in visita di Stato - Il presidente della Repubblica nel messaggio affidato al libro d'oro degli ospiti, ha ricordato: «Belgio e Italia condividono un attaccamento al progetto europeo fondato sui principi di pace, libertà, ... Da msn.com