Materiali in scena la rassegna teatrale ritorna a Cavriglia

Si sta avvicinando l’inizio dell’edizione 2025, la decima, della rassegna teatrale “Materiali in scena” e il suo programma conferma l'impostazione che il Comune di Cavriglia e la Materiali Sonori le hanno voluto dare fin dall’inizio: far diventare il teatro di Cavriglia un punto di riferimento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it