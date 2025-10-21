Materazzi sprona i nerazzurri | Inter la più forte lo Scudetto passa da Chivu In Champions…

Inter News 24 Materazzi, storico ex difensore nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport elogiando Akanji: la stima per lui ed Ausilio. Marco Materazzi, leggenda dell’ Inter e del calcio italiano, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport durante un evento a Roma insieme a Francesco Totti, parlando del campionato, della Champions League e del futuro della Nazionale italiana. L’ex difensore nerazzurro ha analizzato il momento delle grandi del calcio italiano, soffermandosi in particolare sulla squadra di Cristian Chivu, che considera la più forte del torneo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Materazzi sprona i nerazzurri: «Inter la più forte, lo Scudetto passa da Chivu. In Champions…»

Approfondisci con queste news

Materazzi: "Mancini ha un tatuaggio in mio onore. Per lui la mia porta è sempre aperta" - Ieri si trovava Roma, al fianco di Francesco Totti, per registrare dei contenuti video per Betsson. Scrive msn.com

Materazzi: “Campionato? Inter la più forte e non per fede. Akanji? La prerogativa di Ausilio…” - Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex difensore nerazzurro ha parlato della lotta scudetto e non solo: "Inter la più forte" ... Secondo msn.com

Materazzi snobba il Napoli: "Inter favorita. Milan primo? E' più facile senza coppe" - L'ex difensore nerazzurro ha fatto il punto sul campionato di Serie A ed ha commentato il percorso fin qui fatto da Inter e Milan in particolare. Da msn.com