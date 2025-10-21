Materazzi alla Gazzetta | Noi interisti ci aspettiamo tanto da Chivu l’Inter è la più forte e deve tornare a vincere! A Pio manca solo quella cosa

Inter News 24 L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, loda il lavoro fatto finora da mister Cristian Chivu: le sue parole in vista dell’Union SG. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista di Union SG Inter di stasera, match del 3° turno della League Phase di Champions League, Marco Materazzi elogia il lavoro fatto finora da Cristian Chivu e si proietta anche alla sfida di sabato in campionato contro il Napoli. SULLE PAROLE DI IERI DI CHIVU – « Chivu ha parlato da allenatore, logico affermare pubblicamente che il pensiero sia rivolto solo all’Union. Napoli però pesa e passa davanti. A fari spenti magari, ma davanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

