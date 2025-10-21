MASTERPLAN CILENTO SUD | VIA LIBERA AI PRIMI

Zon.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

20 MILIONI DI EURO PER GLI INTERVENTI STRATEGICI La Regione Campania finanzia la prima fase del piano di sviluppo condiviso dai 13 Comuni del Cilento meridionale Pisani: «Un risultato storico, frutto di una visione comune e di una collaborazione autentica» Pollica, 21 ottobre 2025 Dal mare di Pollica ai borghi di Montecorice e Centola, il Cilento meridionale guarda al futuro con un progetto comune: il Masterplan Cilento Sud. Con la Deliberazione n. 670 del 30 settembre 2025, la Regione Campania ha approvato lo stanziamento dei primi 20 milioni di euro a valere sul PR Campania FESR 2021–2027, destinati a garantire la copertura finanziaria degli interventi prioritari del piano, elaborato e presentato dai Comuni dell’area costiera del Cilento meridionale. 🔗 Leggi su Zon.it

masterplan cilento sud via libera ai primi

© Zon.it - MASTERPLAN CILENTO SUD: VIA LIBERA AI PRIMI

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

masterplan cilento sud viaMasterplan Cilento Sud: via libera ai primi 20 milioni di euro per gli interventi strategici - La Regione Campania finanzia la prima fase del piano di sviluppo condiviso dai 13 comuni del Cilento meridionale ... Scrive msn.com

Masterplan Cilento Sud, aggiudicato l’appalto per la progettazione - Aggiudicata la gara per l’affidamento del servizio di elaborazione del progetto del Masterplan del litorale Cilento Sud. Riporta ilmattino.it

MASTERPLAN CILENTO SUD, FIRMATO IL PROTOCOLLO TRA REGIONE E COMUNI - È stato sottoscritto questa mattina a Palazzo Santa Lucia il Protocollo d'Intesa relativo al Masterplan per la rigenerazione e valorizzazione del Litorale Cilento Sud, alla presenza del ... regione.campania.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Masterplan Cilento Sud Via