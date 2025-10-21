MASTERPLAN CILENTO SUD | VIA LIBERA AI PRIMI

20 MILIONI DI EURO PER GLI INTERVENTI STRATEGICI La Regione Campania finanzia la prima fase del piano di sviluppo condiviso dai 13 Comuni del Cilento meridionale Pisani: «Un risultato storico, frutto di una visione comune e di una collaborazione autentica» Pollica, 21 ottobre 2025 Dal mare di Pollica ai borghi di Montecorice e Centola, il Cilento meridionale guarda al futuro con un progetto comune: il Masterplan Cilento Sud. Con la Deliberazione n. 670 del 30 settembre 2025, la Regione Campania ha approvato lo stanziamento dei primi 20 milioni di euro a valere sul PR Campania FESR 2021–2027, destinati a garantire la copertura finanziaria degli interventi prioritari del piano, elaborato e presentato dai Comuni dell’area costiera del Cilento meridionale. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - MASTERPLAN CILENTO SUD: VIA LIBERA AI PRIMI

