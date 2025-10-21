Masterplan Cilento Sud | via libera ai primi 20 milioni di euro per lo sviluppo del territorio

Tempo di lettura: 4 minuti Dal mare di Pollica ai borghi di Montecorice e Centola, il Cilento meridionale guarda al futuro con un progetto comune: il Masterplan Cilento Sud. Con la Deliberazione n. 670 del 30 settembre 2025, la Regione Campania ha approvato lo stanziamento dei primi 20 milioni di euro a valere sul PR Campania FESR 2021–2027, destinati a garantire la copertura finanziaria degli interventi prioritari del piano, elaborato e presentato dai Comuni dell’area costiera del Cilento meridionale. Prende forma una strategia che unisce innovazione, tutela del paesaggio e valorizzazione delle comunità locali, premiando il lavoro di squadra di chi ha scelto di unire visioni e strategie per un futuro sostenibile e condiviso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Masterplan Cilento Sud: via libera ai primi 20 milioni di euro per lo sviluppo del territorio

