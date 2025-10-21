Massimo Lovati concorrente del Grande Fratello Vip 2026? Lucarelli | Pare glielo abbiano offerto cosa manca oltre a un cambio di sesso?

L’ex avvocato di Andrea Sempio sarebbe stato contattato per partecipare alla prossima edizione del reality con personaggi famosi, prevista per il 2026, in occasione del venticinquesimo anniversario del format Il nome di Massimo Lovati torna a far discutere, ma questa volta non per le sue appa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Massimo Lovati concorrente del Grande Fratello Vip 2026? Lucarelli: "Pare glielo abbiano offerto, cosa manca oltre a un cambio di sesso?”

L'avvocato Massimo Lovati torna da Corona e svela nuovi dettagli sul caso Garlasco dopo la revoca del mandato da Sempio - facebook.com Vai su Facebook

Al nostro appuntamento con l’avvocato Massimo Lovati, troviamo anche Fabrizio Corona, i suoi insulti, una bottiglia di vino. Questa sera, venerdì 17 ottobre ore 21.20 su Rai3 con Salvo Sottile. #Garlasco - X Vai su X

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio cambia avvocato: addio a Massimo Lovati dopo "Falsissimo" di Corona - Andrea Sempio ha revocato l’incarico al suo avvocato Massimo Lovati dopo le recenti dichiarazioni del legale in tv. alfemminile.com scrive

Massimo Lovati è stato revocato da Andrea Sempio. Angela Taccia sarà affiancata da un nuovo legale - È arrivata la notizia che Sempio ha revocato l'avvocato Massimo Lovati, dopo che quest'ultimo ha rilasciato dichiarazioni a «Falsissimo» di Fabrizio Corona. Secondo mam-e.it

Massimo Lovati, Sempio revoca il mandato al suo avvocato. Insanabile il disappunto dopo le ultime esternazioni in tv - Nei prossimi giorni comunicherà il nome del nuovo legale che affiancherà Angela Taccia. Riporta msn.com