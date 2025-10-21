Massimo Lovati a Falsissimo di Corona attacca Giorgia Meloni | Traditrice la frase sul saluto romano

Non solo Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati a Falsissimo di Fabrizio Corona parla anche di politica e tv e attacca Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Massimo Lovati a Falsissimo di Corona attacca Giorgia Meloni: "Traditrice", la frase sul saluto romano

Contenuti che potrebbero interessarti

L'avvocato Massimo Lovati torna da Corona e svela nuovi dettagli sul caso Garlasco dopo la revoca del mandato da Sempio - facebook.com Vai su Facebook

Al nostro appuntamento con l’avvocato Massimo Lovati, troviamo anche Fabrizio Corona, i suoi insulti, una bottiglia di vino. Questa sera, venerdì 17 ottobre ore 21.20 su Rai3 con Salvo Sottile. #Garlasco - X Vai su X

Dopo la rottura con Sempio Lovati rivede Corona e insulta tutti: Nuzzi, Vespa, Infante e pure Giorgia Meloni - Nella nuova puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona torna dall'avvocato Lovati dopo la revoca dell'incarico da parte di Andrea Sempio: "Io con le Procure ... Lo riporta fanpage.it

Garlasco, Massimo Lovati apre a Fabrizio Corona vestito da prete: "Urla animalesche, chiamati i carabinieri" - Fabrizio Corona ritorna da Massimo Lovati e arrivano i carabinieri: "Urla animalesche", cos'è successo nel nuovo Speciale Garlasco di Falsissimo ... Come scrive virgilio.it

Massimo Lovati offende Milo Infante e altri conduttori e svela chi sono i suoi preferiti - Massimo Lovati torna in tv ma torna anche da Fabrizio Corona e lancia pesanti insulti verso alcuni giornalisti e conduttori che ha conosciuto in questi mesi ... ultimenotizieflash.com scrive