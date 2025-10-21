Massimiliano Ossini in un noto locale di Pescara
L’amato conduttore di Unomattina, storico programma Rai, ha fatto tappa in un noto locale di Pescara. Massimiliano Ossini ha scelto di fare una sosta, tra sapori unici e gourmet, nel ristorante di pesce Carlo Ferraioli.Non è la prima volta che un volto televisivo sceglie di pranzare, o cenare, da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A tutti uno splendido buongiorno dalla bellissima città di Napoli, per una settimana speciale di Unomattina dedicata al @PrixItalia. Massimiliano Ossini intervista il Sindaco, Gaetano Manfredi. - X Vai su X
Collegamenti in diretta, inviati, approfondimenti e ospiti: la #Rai racconta il Prix Italia. Da lunedì 20 ottobre: Unomattina su #Rai1 con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla "Paparazzi" su #RaiItalia con Marco Ardemagni e Filippo Solibello "Tgr Speciale Vai su Facebook
Massimiliano Ossini: vi aspetto per la traversata dello Stretto - Dalla vetta del K2 alle correnti dello Stretto di Messina, da domare in una traversata a nuoto di 3,3 km: un'altra "impresa" per Massimiliano Ossini, il conduttore di Uno Mattina che lunedì 30 giugno ... Scrive rainews.it
Unomattina, torna la coppia Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla - Il napoletano Massimiliano Ossini e la cilentana Daniela Ferolla tornano da lunedì 8 settembre, per il terzo anno consecutivo, alla conduzione di Unomattina su RaiUno. Secondo ilmattino.it
Massimiliano Ossini: "Vi porto con me nella traversata dello Stretto" - Dalla vetta del K2 alle correnti dello Stretto di Messina, da domare in una traversata a nuoto di 3,3 km: un'altra "impresa" per Massimiliano Ossini, il conduttore di Uno Mattina che lunedì 30 giugno ... Scrive rainews.it