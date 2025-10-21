Massimiliano Ossini in un noto locale di Pescara

L’amato conduttore di Unomattina, storico programma Rai, ha fatto tappa in un noto locale di Pescara. Massimiliano Ossini ha scelto di fare una sosta, tra sapori unici e gourmet, nel ristorante di pesce Carlo Ferraioli.Non è la prima volta che un volto televisivo sceglie di pranzare, o cenare, da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it