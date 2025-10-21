Massese Marselli non molla di un centimetro | Siamo solo all’inizio il bello deve ancora venire

Se non vogliamo parlare di vera e propria maledizione possiamo comunque dire che un destino crudele sembra accanirsi negli ultimi anni contro la Massese. Ogni qualvolta la squadra apuana riesce a costruirsi un momento apicale, in grado di richiamare allo stadio una bella fetta della sua grande tifoseria, il risultato del campo arriva puntualmente a frustarne le ambizioni. Era accaduto recentemente a Firenze nella seguitissima finale di Coppa Italia, solo per citare l'esempio più fresco ed eclatante, ed è successo lo stesso domenica nel sentitissimo derby col Viareggio. La Massese ha perso un'occasione, quella di superare i rivali in classifica ma soprattutto di dare un segnale di forza al campionato.

