Massa e Carrara sott' acqua salvata una famiglia
AGI - Raffiche di vento, pioggia incessante per ore, canali e torrenti vicini all'esondazione e alcuni già straripati. È lo scenario in cui si presenta questa mattina l'area nord est della Toscana, che vede Massa e Carrara nel mirino di una cella temporalesca che ha provocato numerosi allagamenti. È massima allerta per il fiume Carrione. Dall'alba squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per soccorsi dovuti alla forte pioggia. Lungo la via Aurelia, in località Fossone, salvata una famiglia rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale. "A causa delle intense piogge di questa notte ci sono stati diversi allagamenti. 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nella notte sul Nord della Toscana, in particolare a Massa e Carrara. Vai su Facebook
Maltempo in Toscana, violento temporale a Carrara: allagamenti, scuole chiuse anche a Massa - Nubifragio nella notte a Carrara e provincia. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it
Forte ondata di maltempo su Massa e Carrara, salvata una famiglia. Le strade sono fiumi - Massa carrara, 21 ottobre 2025 – Un forte maltempo si è abbattuto dall’alba di oggi, 21 ottobre, su Massa Carrara e provincia. Scrive msn.com
Allagate le strade di Massa. La stazione va sott’acqua - Ieri mattina hanno avuto non pochi porblemi i pendolari che dovevano recarsi al lavoro o andare in Università per ... Lo riporta lanazione.it