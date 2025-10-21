Massa e Carrara sott' acqua salvata una famiglia

AGI - Raffiche di vento, pioggia incessante per ore, canali e torrenti vicini all'esondazione e alcuni già straripati. È lo scenario in cui si presenta questa mattina l'area nord est della Toscana, che vede Massa e Carrara nel mirino di una cella temporalesca che ha provocato numerosi allagamenti. È massima allerta per il fiume Carrione. Dall'alba squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per soccorsi dovuti alla forte pioggia. Lungo la via Aurelia, in località Fossone, salvata una famiglia rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale. "A causa delle intense piogge di questa notte ci sono stati diversi allagamenti. 🔗 Leggi su Agi.it

