Massa e Carrara sott' acqua salvata una famiglia

Agi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Raffiche di vento, pioggia incessante per ore, canali e torrenti vicini all'esondazione e alcuni già straripati. È lo scenario in cui si presenta questa mattina l'area nord est della Toscana, che vede  Massa e Carrara  nel mirino di una  cella temporalesca  che ha provocato  numerosi allagamenti. È  massima allerta  per il  fiume Carrione. Dall'alba  squadre dei vigili del fuoco  sono impegnate per  soccorsi  dovuti alla  forte pioggia. Lungo la  via Aurelia, in  località Fossone, salvata una  famiglia rimasta bloccata  in casa per lo  straripamento di un canale. "A causa delle  intense piogge  di questa notte ci sono stati  diversi allagamenti. 🔗 Leggi su Agi.it

