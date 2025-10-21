Martina e Gianmarco | amore segreto da metà settembre le accuse di Cristina e la replica di Ciro
La storia tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri continua a far discutere. I due sarebbero tornati insieme di recente, ma secondo quanto rivelato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la scintilla sarebbe scoppiata molto prima, quando Martina era ancora impegnata con Ciro Solimeno. Fonti vicine ai due, citate da Pugnaloni, hanno raccontato che Martina avrebbe iniziato a scrivere a Gianmarco già da metà settembre, inviandogli messaggi come “Mi manchi, ci vediamo?”. L’ormai famoso incontro al The Sanctuary di Roma, definito da molti un caso, sarebbe stato invece organizzato: Martina avrebbe scritto a Gianmarco “Vengo lì con le mie amiche, vieni anche tu”, e lui l’avrebbe raggiunta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
