Martina De Ioannon e Gianmarco Steri stanno insieme | spunta la prima foto che conferma il gossip

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati paparazzati da una talpa di Deianira Marzano: la foto conferma il gossip circolato negli ultimi giorni, rivelato da Ciro Solimeno, ex della tronista. La giovane, dopo la rottura dal napoletano, è tornata tra le braccia del suo ex corteggiatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

