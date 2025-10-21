Martina De Ioannon e Gianmarco Steri stanno insieme | spunta la prima foto che conferma il gossip

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati paparazzati da una talpa di Deianira Marzano: la foto conferma il gossip circolato negli ultimi giorni, rivelato da Ciro Solimeno, ex della tronista. La giovane, dopo la rottura dal napoletano, è tornata tra le braccia del suo ex corteggiatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

