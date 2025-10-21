martina de ioannon e gianmarco steri stanno insieme il triangolo di uomini e donne

Il percorso a “Uomini e Donne” di Martina De Ioannon aveva diviso il pubblico e in tanti erano convinti che lei fosse in realtà attratta da Gianmarco e non da Ciro. Nelle settimane successive, tuttavia, Ciro e Martina avevano condiviso la loro vita di coppia e si erano addirittura detti felici per Gianmarco quando aveva iniziato la relazione con Cristina Ferrara. Dopo l’estate, però, qualcosa era cambiato all’interno di entrambe le coppie. I primi a scoppiare erano stati Gianmarco e Cristina, seguiti qualche tempo dopo da Ciro e Martina. Quando si sono ritrovati entrambi single, Martina e Gianmarco si sarebbero quindi rivisti e tra loro sarebbe scoppiata la passione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

