Marta Marchionni lascia Google per un incarico in frog Italy

Marta Marchionni è nominata vp di frog Italy, parte di Capgemini Invent, società specializzata in strategia e design. Lascia così il management di Google. Con il suo ingresso, frog Italy rafforza il proprio posizionamento come catalizzatore di innovazione al servizio delle funzioni sales, marketing e innovation, accelerando i progetti di trasformazione grazie all’integrazione delle tecnologie AI. L’obiettivo è abilitare nuovi modelli di business, porre il cliente al centro e massimizzare il ritorno sugli investimenti. In Italia, frog opera all’interno di Capgemini Invent con sedi a Milano e Roma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

