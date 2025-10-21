Marsigliese lacrime e cori Nicolas Sarkozy entra in carcere | La verità trionferà

Questa mattina l'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, farà il suo ingresso nel carcere parigino della Santé, dove è previsto rimanga non più di qualche settimana prima di ottenere gli arresti domiciliari con il braccialetto. Una misura che è frutto dell'età avanzata (70 anni) e delle condizioni di salute incompatibili con il carcere. Ma, intanto, questa mattina accompagnato da sua moglie Carla Bruni espleterà le pratiche burocratiche come qualunque altro detenuto. L'ex presidente entrerà comunque in prigione da presunto innocente, in quanto ha presentato appello alla condanna per associazione a delinquere nel processo di primo grado sui finanziamenti libici che avrebbe ottenuto per la campagna elettorale del 2007. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

