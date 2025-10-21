Marotta | Chivu preparato e moderno Esposito mentalità da…

Marotta. Dal prato del Lotto Park di Bruxelles, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Union Saint-Gilloise–Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Come sempre lucido e pragmatico, il dirigente ha sottolineato l’importanza dell’approccio alla gara e il rispetto verso gli avversari: “ La squadra arriva qui con il massimo rispetto per un avversario che, negli ultimi anni, ha dimostrato solidità e grande organizzazione. Allo stesso tempo, però, abbiamo fiducia nel nostro percorso e nella crescita che la squadra sta dimostrando partita dopo partita “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it