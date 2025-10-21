Marlia furto con spaccata | in manette due uomini

Lucca, 21 ottobre 2025 - Tentano un furto con spaccata in un bar di Marlia, ma vengono intercettati e arrestati dai carabinieri della compagnia di Lucca dopo un'operazione fulminea. In manette sono finiti due uomini, un 29enne incensurato e un 45enne con precedenti per reati contro il patrimonio, entrambi nati e residenti a Lucca. Il colpo è stato messo a segno poco dopo l'1 di notte. I due, a bordo di una Hyundai i20, avevano trascorso più di due ore a girare tra i comuni di Lucca e Capannori alla ricerca di un obiettivo, prima di fermarsi in una stradina secondaria di Marlia, nei pressi di viale Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marlia, furto con spaccata: in manette due uomini

Leggi anche questi approfondimenti

Furto con spaccata in farmacia. Presi contanti e carta di credito. I ladri prelevano altri 800 euro - A subire il furto con spaccata è stata la Farmacia Graziosi, in via Tirelli a Sesso, attività collocata ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Furto con spaccata in auto: "Ridatemi oggetti e computer. Tentativi di prelievo con la card" - di Laura ValdesiUn’oasi di tranquillità, il lago di Chiusi. Scrive lanazione.it

Furto con spaccata nel nuovo locale di Favia: “Non ho neanche fatto in tempo a inaugurarlo” - Lo racconta sui social il ristoratore Giovanni Favia che ha diversi locali anche in centro città e non è nuovo a ... Si legge su ilrestodelcarlino.it