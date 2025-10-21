Mark Tatum | Se la Fiba dà l' ok tra due anni via al progetto Nba Europe
Il vicecommissioner Nba ha spiegato alla Gazzetta in esclusiva per l'Italia il piano per una lega nel vecchio continente: "All'inizio avremo squadre permanenti in 10-12 città, poi l'allargamento". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Inoltre il Vice Commissioner Mark tatum ha annunciato che nei prossimi 5 anni si terranno sempre 2 partite di Pre-Season a Macau *Il presidente del gruppo Alibaba è Joe Tsai nonché proprietario dei Nets. - X Vai su X
#TatumJazz L’APPUNTAMENTO DEL SABATO? “ UNA TRINCEA AL degrado “ 18 Ottobre STEFANO D’ANNA 4tet Stefano D’Anna (sax tenore) Raffaele Genovese (piano) Stefano India (basso) Mimmo Cafiero (batteria) Tatum Art – Palermo - facebook.com Vai su Facebook
Mark Tatum, Vice Commissioner NBA, annuncia: «Italia nel piano di NBA Europe» - Il vice commissioner della NBA, Mark Tatum, ha fornito i dettagli sul piano della lega per l'Europa in collaborazione con FIBA, in occasione dell'inizio della stagione NBA. Come scrive pianetabasket.com