A Ballando con le Stelle hanno deciso di dare gas al talento e alla polemica. E così Barbara D’Urso non deve guardarsi solo dai commenti della sua nemica dichiarata, Selvaggia Lucarelli, ma anche da quelli di Guillermo Mariotto. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il giudice del talent show di Milly Carlucci ha lanciato un attacco diretto all’ex conduttrice Mediaset, definendo finto l’atteggiamento remissivo mostrato fino a ora nello show del sabato sera di Rai 1: “Non ci siamo. È tutto recitato, è una grande recita. Infatti, io la sto rivalutando più come attrice che come conduttrice. È una recita: Santa Barbara. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Mariotto punge Barbara D’Urso: “Fa la santa, ma è una iena”