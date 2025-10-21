Marilia | Rubano un' auto e la usano come ariete per sfondare la vetrina | furto da migliaia di euro all' ottica Giachi
Hanno pianificato tutto nei minimi dettagli, scegliendo con precisione momento e modalità d’azione. E stanotte, intorno alle 5, i ladri hanno messo a segno un colpo da migliaia di euro ai danni dell’ottica Giachi all'interno del centro commerciale Marilia a Banditella. Secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
