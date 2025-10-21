Marianella il cerchio si stringe Le chat sulla spedizione punitiva | Questo è omicidio volontario
di Alessandro Benigni PISTOIA Si stringe il cerchio attorno all’assassino. Nella serata di ieri, dopo quasi ventiquatt’ore passare a torchiare una decina di tifosi della Real Sebastiani Rieti, sospettati di aver partecipato all’assalto al bus con a bordo quarantasette tifosi pistoiesi in cui è stato ucciso il 65enne autista Raffaele Marianella, Tre persone sono state fermate. Si tratterebbe, in particolare, di soggetti legati al mondo dell’ estrema destra, oltre che al tifo reatino: Manuel Fortuna, 31 anni, Kevin Pellecchia, 20, e Alessandro Barberini, 53. Sui loro profili social ci sono immagini di Mussolini e iconografie legate al mondo del fascismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Stanno emergendo particolari sconvolgenti sull'assalto mortale ai danni del pullman del Pistoia Basket dei cosiddetti "tifosi" del Rieti in cui ha perso la vita l'autista Raffaele Marianella. Il primo: l'agguato è stato pianificato a freddo nei minimi dettagli.
Marianella, il cerchio si stringe. Le chat sulla spedizione punitiva: "Questo è omicidio volontario"
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket: la Polizia indaga su una decina di ultrà Rieti dell'estrema destra, chi sono. La spedizione punitiva nella chat whatsApp - La Polizia, secondo quanto apprende l'ANSA, sta stringendo il cerchio attorno ad una decina di tifosi della Sebastiani Rieti sospettati di aver partecipato all'assalto al bus dei
Sassi contro il pullman dei tifosi, ucciso l'autista: si stringe il cerchio intorno agli assassini, la verità in una chat su Whatsapp