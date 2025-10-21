di Alessandro Benigni PISTOIA Si stringe il cerchio attorno all’assassino. Nella serata di ieri, dopo quasi ventiquatt’ore passare a torchiare una decina di tifosi della Real Sebastiani Rieti, sospettati di aver partecipato all’assalto al bus con a bordo quarantasette tifosi pistoiesi in cui è stato ucciso il 65enne autista Raffaele Marianella, Tre persone sono state fermate. Si tratterebbe, in particolare, di soggetti legati al mondo dell’ estrema destra, oltre che al tifo reatino: Manuel Fortuna, 31 anni, Kevin Pellecchia, 20, e Alessandro Barberini, 53. Sui loro profili social ci sono immagini di Mussolini e iconografie legate al mondo del fascismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Marianella, il cerchio si stringe. Le chat sulla spedizione punitiva: "Questo è omicidio volontario"