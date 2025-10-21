Tre storie di altruismo, cultura e iniziativa personale nel ricordo di Maria Grazia Capulli, dieci anni dopo: esperienze virtuose che continuano a ispirare.. A dieci anni dalla sua scomparsa, Tutto il bello che c’è dedica la puntata del 23 ottobre a Maria Grazia Capulli, giornalista e volto gentile della televisione italiana, riproponendo uno dei suoi primi servizi per la rubrica. In onda alle 13.30 su Rai 2, il programma celebra il suo stile inconfondibile: raccontare il bene, dare voce alle esperienze virtuose, offrire una boccata di serenità a chi guarda. Il servizio scelto è quello su Roma Altruista, realtà di volontariato che Maria Grazia raccontò con delicatezza e passione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Maria Grazia Capulli: esperienze virtuose tra altruismo, cultura e iniziativa