Maria Grazia Capulli | esperienze virtuose tra altruismo cultura e iniziativa

Gbt-magazine.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre storie di altruismo, cultura e iniziativa personale nel ricordo di Maria Grazia Capulli, dieci anni dopo: esperienze virtuose che continuano a ispirare.. A dieci anni dalla sua scomparsa, Tutto il bello che c’è dedica la puntata del 23 ottobre a Maria Grazia Capulli, giornalista e volto gentile della televisione italiana, riproponendo uno dei suoi primi servizi per la rubrica. In onda alle 13.30 su Rai 2, il programma celebra il suo stile inconfondibile: raccontare il bene, dare voce alle esperienze virtuose, offrire una boccata di serenità a chi guarda. Il servizio scelto è quello su Roma Altruista, realtà di volontariato che Maria Grazia raccontò con delicatezza e passione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

maria grazia capulli esperienze virtuose tra altruismo cultura e iniziativa

© Gbt-magazine.com - Maria Grazia Capulli: esperienze virtuose tra altruismo, cultura e iniziativa

Approfondisci con queste news

Da Unicam due premi in memoria di Maria Grazia Capulli - Anche per il 2024, l'Università di Camerino ha bandito un concorso per l'attribuzione di due premi di 2. Segnala ansa.it

Premio Maria Grazia Capulli, Unicam lancia il bando: in palio 5mila euro - Anche per il 2024, l'Università di Camerino ha bandito un concorso per l’attribuzione di due premi di 2. Da corriereadriatico.it

Premi di laurea in ricordo di Capulli - L'Università di Camerino bandisce concorso per premi in memoria di Maria Grazia Capulli, giornalista del Tg2. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Maria Grazia Capulli Esperienze