Maria Grazia Capulli | esperienze virtuose tra altruismo cultura e iniziativa
Tre storie di altruismo, cultura e iniziativa personale nel ricordo di Maria Grazia Capulli, dieci anni dopo: esperienze virtuose che continuano a ispirare.. A dieci anni dalla sua scomparsa, Tutto il bello che c’è dedica la puntata del 23 ottobre a Maria Grazia Capulli, giornalista e volto gentile della televisione italiana, riproponendo uno dei suoi primi servizi per la rubrica. In onda alle 13.30 su Rai 2, il programma celebra il suo stile inconfondibile: raccontare il bene, dare voce alle esperienze virtuose, offrire una boccata di serenità a chi guarda. Il servizio scelto è quello su Roma Altruista, realtà di volontariato che Maria Grazia raccontò con delicatezza e passione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Approfondisci con queste news
Ma che dici Maria Grazia? Nel 1991 votarono per l’indipendenza dalla Russia e per l’appartenenza all’Ucraina l’83,54% dei votanti del Donetsk, l’83,60% del Luhansk, il 90% del Kherson, il 54% della Crimea. Oblast tutti a maggioranza russofona, ma non rus - X Vai su X
UN ANNO SENZA MARIA GRAZIA Il 19 ottobre del 2024, è mancata improvvisamente Maria Grazia Gasparini. Consigliera comunale, educatrice in diverse scuole per l’infanzia del territorio, coordinatrice psicopedagogica per i progetti da 0 a 6 anni dell’Ambit - facebook.com Vai su Facebook
Da Unicam due premi in memoria di Maria Grazia Capulli - Anche per il 2024, l'Università di Camerino ha bandito un concorso per l'attribuzione di due premi di 2. Segnala ansa.it
Premio Maria Grazia Capulli, Unicam lancia il bando: in palio 5mila euro - Anche per il 2024, l'Università di Camerino ha bandito un concorso per l’attribuzione di due premi di 2. Da corriereadriatico.it
Premi di laurea in ricordo di Capulli - L'Università di Camerino bandisce concorso per premi in memoria di Maria Grazia Capulli, giornalista del Tg2. Come scrive ilrestodelcarlino.it