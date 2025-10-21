Maria Elena Boschi e Giulio Berruti amore al capolinea | cosa è successo davvero

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo cinque anni di relazione. La notizia, diffusa nelle ultime ore, segna la fine di una delle coppie più seguite degli ultimi anni, nata tra la discrezione e cresciuta sotto i riflettori. Secondo quanto riportato, la rottura sarebbe maturata da tempo, dopo un periodo di tensioni e incomprensioni. Nessuna dichiarazione ufficiale dai diretti interessati, ma chi li conosce parla di «un allontanamento progressivo», dovuto soprattutto agli impegni professionali e a progetti di vita non più coincidenti. Boschi, oggi deputata di Italia Viva, aveva in passato parlato del desiderio di costruire una famiglia, mentre Berruti, diviso tra set e studi di odontoiatria, aveva sempre sottolineato la difficoltà di conciliare i rispettivi ritmi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, amore al capolinea: cosa è successo davvero

Altri contenuti sullo stesso argomento

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si dicono addio dopo cinque anni - X Vai su X

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati: fine della storia d’amore dopo cinque anni Dagospia rivela la separazione, confermata da fonti vicine alla coppia - facebook.com Vai su Facebook

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, amore al capolinea: cosa è successo davvero - Dopo anni di riservatezza e progetti condivisi, l’ex ministra e l’attore mettono fine alla loro storia. Secondo panorama.it

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati: lei conferma - Dopo 5 anni insieme e i progetti di mettere su famiglia, è finita la storia tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: sembra che lei abbia un altro. Si legge su msn.com

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, l'amore è finito: perché si sono lasciati dopo 5 anni - La storia tra la politica e l'attore pare sia finita veramente: l'indiscrezione parla di 'forti tensioni' nella coppia. Si legge su libero.it