Maria Elena Boschi conferma l’addio a Giulio Berruti

dopo le indiscrezioni diffuse da Dagospia riguardo la fine delle loro relazione, durata ben cinque anni. La politica ha infatti confermato la rottura al settimanale Chi, affermando che lei e l’attore non starebbero più insieme. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, dopo che per i due si era parlato di nozze e dell’arrivo di un figlio. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati, la conferma di lei. Secondo quanto riportato da Chi, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sarebbero lasciati a settembre, dunque qualche mese fa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Maria Elena Boschi conferma l’addio a Giulio Berruti

Altri contenuti sullo stesso argomento

E' finita la storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti - facebook.com Vai su Facebook

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si dicono addio dopo cinque anni - X Vai su X

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati: lei conferma - Dopo 5 anni insieme e i progetti di mettere su famiglia, è finita la storia tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: sembra che lei abbia un altro. msn.com scrive

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati: love story finita dopo 5 anni - Dopo le indiscrezioni di Dagospia, la conferma dell'ex ministra a Chi. Come scrive iodonna.it

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, è finita - La notizia, anticipata da Dagospia, è stata confermata dalla stessa ... Da vanityfair.it