Maria Chiara Giannetta oggi | età studi dove vive e una carriera che corre tra Blanca 3 e Hotel Costiera

Ha conquistato il pubblico senza forzature, passo dopo passo. La vediamo tornare in prima serata con Blanca 3 e sperimentare un set internazionale con Hotel Costiera: due mondi diversi che raccontano bene il suo presente. Parliamo di Maria Chiara Giannetta, 33 anni, nata a Foggia, cresciuta tra palcoscenico e set, con quella naturalezza che vi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Maria Chiara Giannetta oggi: età, studi, dove vive e una carriera che corre tra Blanca 3 e Hotel Costiera

