Marco Tozzi FW25 | Hunziker interpreta lo stile glam e ribelle
Animalier, biker look e Winter Glam: Marco Tozzi lancia la collezione FW25 con Michelle Hunziker, tra eleganza, comfort e design contemporaneo. Per la stagione AutunnoInverno 2025, Marco Tozzi rinnova la sua collaborazione con Michelle Hunziker per il mercato Italiano, confermando una partnership di successo che unisce lo stile contemporaneo del brand all’energia e al carisma di una delle personalità più amate dal pubblico italiano. La conduttrice e intrattenitrice, icona di autenticità e femminilità, continuerà a essere ambassador del marchio, interpretando i modelli di punta della nuova collezione attraverso campagne consumer dedicate offline e online, attivazioni sui social media e materiali esclusivi in-store. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
