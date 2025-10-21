Marco Mengoni a Bologna 2025 | scaletta del concerto e come arrivare

L’artista sarà per due sere consecutive, venerdì 24 e sabato 25 ottobre, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Tutte le informazioni utili per vivere lo spettacolo al meglio: la guida pratica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marco Mengoni a Bologna 2025: scaletta del concerto e come arrivare

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Radio1 Rai. . Al #ForumdiAssago l’omaggio di #LadyGaga all’Italia, nel primo dei suoi due concerti milanesi. Erano sette anni che la popstar newyorkese mancava dai nostri palcoscenici. Tra il pubblico Donatella #Versace, #MarcoMengoni, #StefanoDeMartin Vai su Facebook

#Musica Arrivato a Milano il tour europeo di Marco #Mengoni. Ieri sera e stasera le prime due date. È salito sul palco con l’ormai noto corsetto “espressione di libertà di poter essere sé stessi”. - X Vai su X

Concerto di Mengoni a Bologna: come arrivare con autobus o auto - Per chi invece andrà in auto, se si arriva dall’autostrada (A1, A13 e A14) bisogna uscire al casello di Casalecchio di Reno e successivamente bisogna imboccare l’uscita 1 bis e il relativo asse ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Marco Mengoni a Bologna 2025: scaletta del concerto e come arrivare - L’artista sarà per due sere consecutive, venerdì 24 e sabato 25 ottobre, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Da ilrestodelcarlino.it

Marco Mengoni, la scaletta e le date del “Live in Europe 2025” - Ecco la scaletta completa con i successi della carriera e i brani più recenti e le prossime date ... Segnala 105.net