Marco Mengoni a Bologna 2025 | scaletta del concerto e come arrivare

Ilrestodelcarlino.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’artista sarà per due sere consecutive, venerdì 24 e sabato 25 ottobre, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Tutte le informazioni utili per vivere lo spettacolo al meglio: la guida pratica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

marco mengoni a bologna 2025 scaletta del concerto e come arrivare

© Ilrestodelcarlino.it - Marco Mengoni a Bologna 2025: scaletta del concerto e come arrivare

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

marco mengoni bologna 2025Concerto di Mengoni a Bologna: come arrivare con autobus o auto - Per chi invece andrà in auto, se si arriva dall’autostrada (A1, A13 e A14) bisogna uscire al casello di Casalecchio di Reno e successivamente bisogna imboccare l’uscita 1 bis e il relativo asse ... Segnala ilrestodelcarlino.it

marco mengoni bologna 2025Marco Mengoni a Bologna 2025: scaletta del concerto e come arrivare - L’artista sarà per due sere consecutive, venerdì 24 e sabato 25 ottobre, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Da ilrestodelcarlino.it

marco mengoni bologna 2025Marco Mengoni, la scaletta e le date del “Live in Europe 2025” - Ecco la scaletta completa con i successi della carriera e i brani più recenti e le prossime date ... Segnala 105.net

Cerca Video su questo argomento: Marco Mengoni Bologna 2025