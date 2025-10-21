Marco Masini l'emozione dei nuovi live per celebrare 35 anni di successi

(askanews) – Il suo repertorio emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni, Marco Masini ha scelto di celebrare 35 anni di carriera con tre eventi speciali, dopo Roma sarà la volta di Milano e Firenze, e poi tanti altri concerti in cui porta una carrellata di hit tenendo sempre presente l’originalità. Marco Masini: «Una fotografia del passato». «Chi fa un viaggio di 35 anni non ritorna nel luogo del delitto per vedere un’altra scena, per vivere un’altra scena, un’altra emozione. Vuole vivere le stesse cose. A mio parere è questo che spesso si sbaglia nel voler modificare certi arrangiamenti o certe sonorità per dare un tocco di modernità a quella che è una fotografia del passato. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Marco Masini, l’emozione dei nuovi live per celebrare 35 anni di successi

