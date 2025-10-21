Programmi Tv, la fascia preserale di Rai1 è tornata protagonista con il ritorno de L’Eredità. Lunedì 20 ottobre 2025, Marco Liorni ha dato avvio alla nuova edizione dello storico quiz televisivo, subentrando a Reazione a catena guidato fino a pochi giorni fa da Pino Insegno. L’esordio era molto atteso e ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori, generando numerosi commenti e discussioni online. Leggi anche: Marco Liorni in lutto, il dolore per la perdita improvvisa La 24ª edizione de #LEredità parte col botto: 4.6 milioni e il 26,5%, la prima parte al 25,2%. L’unico quiz in cui conta la preparazione dei concorrenti e non c’è bisogno della fortuna. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Marco Liorni inaugura la nuova stagione de L’Eredità con diverse novità: reazioni controverse dal pubblico