Marco Donadel promosso allenatore del Montreal un italiano in Mls

Il Montreal ha annunciato Marco Donadel come nuovo allenatore. L’ex centrocampista è stato infatti ufficialmente confermato dalla società di Joe Saputo alla guida della prima squadra dopo gli ultimi mesi da tecnico ad interim. Donadel peraltro sempre a Montreal aveva chiuso la sua carriera da calciatore prima del ritiro e del ritorno in Italia dove ha iniziato la sua nuova vita. L’allenatore italiano, originario di Conegliano, dallo scorso 24 marzo il tecnico italiano ha assunto la carica di allenatore ad interim, ottenendo la prima vittoria ai rigori nel primo turno del Telus Canadian Championship contro il Toronto FC il 30 aprile e la sua prima vittoria in MLS contro il New York City il 10 maggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Marco Donadel promosso allenatore del Montreal, un italiano in Mls

