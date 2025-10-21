Marcia della pace In centinaia fino a Masate

Ilgiorno.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Basiano a Masate, sesta tappa della Marcia per la pace dei Comuni dell’Adda. In centinaia all’appuntamento con la manifestazione itinerante organizzata da sette centri rivieraschi "all’insegna della solidarietà, del dialogo e dell’ impegno civile ", spiegano gli amministratori. La grande bandiera con l’arcobaleno ha riunito i due borghi, sono arrivati in centinaia ad accompagnarla. L’iniziativa, patrocinata dal Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti umani, si inserisce in un calendario che ha toccato i diversi paesi della zona. La scelta di farla durare tutto l’anno "per coltivare valori di fratellanza sul territorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

marcia della pace in centinaia fino a masate

© Ilgiorno.it - Marcia della pace. In centinaia fino a Masate

Contenuti che potrebbero interessarti

marcia pace centinaia finoMarcia della pace. In centinaia fino a Masate - Da Basiano a Masate, sesta tappa della Marcia per la pace dei Comuni dell’Adda. Si legge su ilgiorno.it

In marcia per la pace. Tanti partecipanti nella Bassa e nella zona pedemontana. FOTO&VIDEO - GUASTALLA (Reggio Emilia) – Oltre 1000 persone, con scuole e associazioni degli 8 Comuni dell’Unione, hanno partecipato oggi pomeriggio alla marcia della pace della Bassa Reggiana. Si legge su reggionline.com

In cento da Piacenza alla Marcia Perugia-Assisi “Cammino per la pace prosegue ogni giorno” - Sono stati circa un centinaio i piacentini che domenica 12 ottobre hanno partecipato alla “Marcia per la pace e fratellanza dei popoli Perugia- Come scrive piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Marcia Pace Centinaia Fino