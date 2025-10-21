Marcia della pace In centinaia fino a Masate

Da Basiano a Masate, sesta tappa della Marcia per la pace dei Comuni dell’Adda. In centinaia all’appuntamento con la manifestazione itinerante organizzata da sette centri rivieraschi "all’insegna della solidarietà, del dialogo e dell’ impegno civile ", spiegano gli amministratori. La grande bandiera con l’arcobaleno ha riunito i due borghi, sono arrivati in centinaia ad accompagnarla. L’iniziativa, patrocinata dal Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti umani, si inserisce in un calendario che ha toccato i diversi paesi della zona. La scelta di farla durare tutto l’anno "per coltivare valori di fratellanza sul territorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marcia della pace. In centinaia fino a Masate

