Marche in lutto per Menichelli | Era un cardinale di famiglia

SAN SEVERINO (Macerata) Un uomo saggio, sempre vicino ai più deboli, convinto che la famiglia sia il cuore della società e della Chiesa. Un pastore di fede, umiltà e umanità. È così che sarà ricordato il cardinale Edoardo Menichelli, scomparso ieri mattina dopo una lunga malattia affrontata con la forza della fede. Per tutti semplicemente don Edoardo, come amava essere chiamato, era nato il 14 ottobre 1939 nella frazione di Serripola di San Severino, dove aveva scelto di tornare nel 2017, al termine del suo ministero episcopale. Ordinato sacerdote il 3 luglio 1965 dal vescovo Langinotti, iniziò il suo cammino come vice parroco della parrocchia di San Giuseppe e insegnante di religione, sempre con un’attenzione particolare ai giovani e alle famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

