Marcella Bella Marito | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Scopri la storia d’amore intensa tra Marcella Bella e Mario Merello, tra passione, sacrifici e un regalo da sogno: uno yacht per i suoi 40 anni. Non è solo la voce potente di “Montagne verdi” a renderla indimenticabile: Marcella Bella è anche protagonista di una storia d’amore intensa e appassionata, che sembra uscita da un film. A conquistarla per sempre non è stato un collega del mondo dello spettacolo, bensì un imprenditore dal cuore grande: Mario Merello. Un uomo che, lontano dai riflettori, ha saputo scrivere con lei una vera favola moderna. Tutto comincia tra le nevi eleganti di Madonna di Campiglio, dove i destini di Marcella e Mario si incrociano per caso. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

