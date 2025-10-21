Mara Venier preoccupata per la salute del marito | le dichiarazioni nel giorno del suo compleanno

Mara Venier è stata festeggiata da amici e colleghi nel giorno del suo compleanno. A partire dalla festicciola organizzata nel camerino di Che Tempo Che Fa subito dopo la diretta sul Nove di domenica e proseguendo con i pensieri inviati sui social, la conduttrice di Domenica In è stata inondata. 🔗 Leggi su Today.it

Mara Venier, il marito Nicola Carraro torna a camminare/ L’annuncio: “Mia moglie mi ha fatto rinascere” - Il marito di Mara Venier è finalmente tornato a camminare da solo e ha fatto una dedica alla moglie ... Scrive ilsussidiario.net

Evelina Sgarbi a Domenica In: «Mi hanno fatto fuori. Vorrei avere notizie sullo stato di salute su mio padre. Sono molto preoccupata» - Evelina Sgarbi continua a far parlare di sè e del difficile rapporto con il padre Vittorio Sgarbi. Da ilmessaggero.it

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, e lo straordinario successo dopo mesi di dolore. Poi le dolci parole per la moglie - L'ex produttore cinematografico ha affrontato un lungo percorso di cure per l'ernia al disco che per settimane l'ha costretto a utilizzare la sedia a rotelle ... Riporta today.it