Mara Venier preoccupata per il marito Nicola Carraro | Che si possa riprendere al più presto

Il compleanno per Mara Venier, nota presentatrice della televisione italiana, non è stato solo ‘festa’. La conduttrice di Domenica In è stata inondata da un affetto che, durante la puntata de La Volta Buona, le è stato palesato con una telefonata di auguri da parte di Caterina Balivo.La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it