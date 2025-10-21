Mara Venier preoccupata per il marito Nicola Carraro | Che si possa riprendere al più presto
Il compleanno per Mara Venier, nota presentatrice della televisione italiana, non è stato solo ‘festa’. La conduttrice di Domenica In è stata inondata da un affetto che, durante la puntata de La Volta Buona, le è stato palesato con una telefonata di auguri da parte di Caterina Balivo.La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Buon Compleanno Zia Mara #maraVenier #domenicain #fblifestyle @fanpiùattivi Vai su Facebook
Domenica in: se Mara Venier vuole voltare pagina, figuriamoci il pubblico - X Vai su X
Mara Venier preoccupata per la salute del marito: le dichiarazioni nel giorno del suo compleanno - Le parole della conduttrice al telefono con Caterina Balivo a 'La Volta Buona' nel giorno dei suoi 75 anni Mara Venier è stata festeggiata da amici e colleghi nel giorno del suo compleanno. Si legge su today.it
Mara Venier compie 75 anni: “Un desiderio? Che mio marito Nicola guarisca”/ “Sempre seguito il cuore” - ”. Come scrive ilsussidiario.net
Mara Venier compie 75 anni: «Il mio desiderio? Che mio marito Nicola Carraro possa riprendersi presto» - Mara Venier, in collegamento telefonico con La Volta Buona nel giorno del suo compleanno, si racconta con la consueta sincerità: “Ho incontrato in tarda età ... Come scrive leggo.it