Mara Venier Festeggia il Compleanno con una Festa Intima a Roma | Tutti i Dettagli!
Celebrazioni Intime per il 75° Compleanno di Mara Venier Il 75° compleanno di Mara Venier è stato un evento speciale, caratterizzato da festeggiamenti intimi e significativi. Circondata dai suoi cari e amici più stretti, la celebre conduttrice ha celebrato questo traguardo con gioia e gratitudine. La serata è stata allestita con cura, riflettendo la personalità calorosa e accogliente di Mara. Momenti di risate, ricordi condivisi e un affetto palpabile hanno reso questa occasione. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Approfondisci con queste news
Mara Venier compie 75 anni! Nell 1995 Mara Venier condusse insieme a Corrado la cerimonia dei Telegatti. Ti ricordi questo momento? Il video integrale è su Mediaset Play Cult - facebook.com Vai su Facebook
Domenica in: se Mara Venier vuole voltare pagina, figuriamoci il pubblico - X Vai su X
Buon compleanno, Mara Venier! Ecco chi festeggia il compleanno il 20 ottobre - Oggi, 20 ottobre, è il giorno del compleanno della signora della televisione italiana, Mara Venier. Riporta supereva.it
Mara Venier festeggia 75 anni con un grande party pieno di amici vip nel suo attico a Roma: ecco chi c’era - La conduttrice il 20 ottobre accoglie le persone a cui vuole più bene e soffia sulle candeline con loro ... Si legge su gossip.it
Mara Venier, festa di compleanno nel suo attico e con tanti ospiti Vip - Mara Venier ha festeggiato i suoi 75 anni con un party nel suo attico romano, alla presenza degli affetti più cari tra cui molti personaggi famosi ... Come scrive dilei.it