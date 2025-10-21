Mara Venier festa di compleanno nel suo attico e con tanti ospiti Vip
Mara Venier compie 75 anni e festeggia da vera zia d’Italia: cena fatta in casa, amici Vip e tanto affetto. Un’occasione per sorridere e per svagarsi dopo gli ultimi mesi tutt’altro che facili, segnati dai problemi di salute del marito Nicola Carraro e dalle operazioni all’occhio della conduttrice. Senza dimenticare le malelingue sulla mancata partecipazione di Gabriele Corsi a Domenica In, che ha preferito dedicarsi ad altri progetti anziché affiancare la Venier sul piccolo schermo. La festa di compleanno di Mara Venier a Roma. Mara Venier ha spento 75 candeline circondata dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. 🔗 Leggi su Dilei.it
Scopri altri approfondimenti
Mara Venier compie 75 anni! Nell 1995 Mara Venier condusse insieme a Corrado la cerimonia dei Telegatti. Ti ricordi questo momento? Il video integrale è su Mediaset Play Cult - facebook.com Vai su Facebook
Domenica in: se Mara Venier vuole voltare pagina, figuriamoci il pubblico - X Vai su X
Mara Venier, grande festa nella sua casa di Roma: da Patty Pravo a Eleonora Daniele, tutti i vip invitati - Rita Dalla Chiesa, Patty Pravo, Pino Strabioli, Teo Mammucari, Lino Banfi; e poi ancora, Eleonora Daniele, Alberto Matano, Santo Versace: sono tantissimi i volti noti del mondo dello spettacolo che ... Riporta today.it
Le foto del compleanno di Mara Venier che ha festeggiato 75 anni con una grande festa piena di amici vip nel suo attico a Roma - Le foto del compleanno di Mara Venier che ha festeggiato 75 anni con una grande festa piena di amici vip nel suo attico a ... Si legge su gossip.it
Mara Venier festeggia 75 anni con un grande party pieno di amici vip nel suo attico a Roma: ecco chi c’era - La conduttrice il 20 ottobre accoglie le persone a cui vuole più bene e soffia sulle candeline con loro ... Come scrive gossip.it