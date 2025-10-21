Mara Venier compie 75 anni e festeggia da vera zia d’Italia: cena fatta in casa, amici Vip e tanto affetto. Un’occasione per sorridere e per svagarsi dopo gli ultimi mesi tutt’altro che facili, segnati dai problemi di salute del marito Nicola Carraro e dalle operazioni all’occhio della conduttrice. Senza dimenticare le malelingue sulla mancata partecipazione di Gabriele Corsi a Domenica In, che ha preferito dedicarsi ad altri progetti anziché affiancare la Venier sul piccolo schermo. La festa di compleanno di Mara Venier a Roma. Mara Venier ha spento 75 candeline circondata dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mara Venier, festa di compleanno nel suo attico e con tanti ospiti Vip