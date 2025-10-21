Mara Favro per la Procura ipotesi omicidio non è sostenibile L’avvocato | Non è caduta nel dirupo per errore

La Procura ha chiesto l'archiviazione per il caso di Mara Favro, la 51enne della Valle di Susa scomparsa nel marzo del 2024 e ritrovata mesi dopo senza vita in fondo a un dirupo nel Comune di Gravere. Secondo il pm, non vi sarebbero gli elementi per sostenere l'accusa di omicidio nei confronti dei due indagati, l'ex datore di lavoro Vincenzo Luca Milione e l'ex pizzaiolo Cosimo Esposito. 🔗 Leggi su Fanpage.it