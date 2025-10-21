Mara Favro per la Procura ipotesi omicidio non è sostenibile L’avvocato | Non è caduta nel dirupo per errore

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura ha chiesto l'archiviazione per il caso di Mara Favro, la 51enne della Valle di Susa scomparsa nel marzo del 2024 e ritrovata mesi dopo senza vita in fondo a un dirupo nel Comune di Gravere. Secondo il pm, non vi sarebbero gli elementi per sostenere l'accusa di omicidio nei confronti dei due indagati, l'ex datore di lavoro Vincenzo Luca Milione e l'ex pizzaiolo Cosimo Esposito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

mara favro procura ipotesiCASO MARA FAVRO, LA PROCURA CHIEDE L’ARCHIVIAZIONE. LUCA MILIONE: “SONO INNOCENTE” - Come preannunciato da ValsusaOggi, il 7 ottobre il procuratore Cesare Parodi ha presentato al giudice per le indagini preliminari la richiesta di arch ... Scrive valsusaoggi.it

mara favro procura ipotesiCaso Mara Favro, chiesta l’archiviazione dell’inchiesta per omicidio volontario. “Impossibile sostenere l’accusa” - Chiesta l'archiviazione per il caso di Mara Favro, la 51enne ritrovata morta in un dirupo in Valle di Susa. Secondo ilfattoquotidiano.it

mara favro procura ipotesiMorte di Mara Favro, svolta nelle indagini: la procura di Torino chiede di archiviare l'inchiesta per omicidio - Ieri, 17 ottobre, la procura di Torino ha presentato una richiesta di archiviazione per l’inchiesta sulla morte di Mara Favro. Riporta torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Mara Favro Procura Ipotesi