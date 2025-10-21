Manuel Kevin e Alessandro chi sono i tre ultrà arrestati per l?omicidio di Raffaele Marianella | l?agguato pianificato nelle chat i video e il culto di Mussolini

Leggo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre uomini, tre volti noti della Curva Terminillo, il gruppo più acceso dei tifosi della Sebastiani Basket Rieti. Sono loro? Manuel Fortuna, 31 anni, Kevin Pellecchia, 20, e. 🔗 Leggi su Leggo.it

