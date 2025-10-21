Manuel Fortuna Kevin Pellecchia Alessandro Barberini | gli ultras arrestati per l’autista del pullman ucciso a Rieti e il Dna per incastrarli

Manuel Fortuna, 31 anni. Kevin Pellecchia, 20. E Alessandro Barberini, 53. Per la procura di Rieti sono loro ad aver lanciato la pietra che ha ucciso Raffaele Marianella, autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket, dopo la partita con la Sebastiani. I tre ultras sono accusati di omicidio volontario. C’è un quarto indagato per favoreggiamento. I loro nomi sarebbero stati indicati da alcuni degli altri nove tifosi sentiti a lungo in Questura. Ma loro hanno respinto le accuse. Gli investigatori effettueranno le prove del Dna sui reperti e attendono il tracciamento dei cellulari per circostanziare le accuse. 🔗 Leggi su Open.online

