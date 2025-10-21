Manovra | testo atteso a giorni in Senato poi calendario audizioni
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - A Palazzo Madama si attende l'approdo della manovra, che dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. Secondo quanto si apprende, il testo potrebbe essere trasmesso in Senato tra giovedì e venerdì (e quindi, potrebbe essere bollinato già oggi); i relatori, a quanto pare, ancora non sono stati definiti. Dopodiché, l'Ufficio di presidenza della Commissione Bilancio dovrebbe fissare il calendario delle audizioni, che potrebbero prendere il via già da metà della prossima settimana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
