Manovra | Ternullo FI ' impegno massimo per comparto sicurezza e difesa'

Iltempo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Condivido pienamente quanto emerso dalla riunione odierna della segreteria di Forza Italia: nell'esame della legge di stabilità sarà massima la nostra attenzione alle esigenze del comparto sicurezza e difesa. E' fondamentale garantire investimenti concreti a favore di chi ogni giorno, con enormi sacrifici e mettendo a rischio la propria vita, serve il Paese con dedizione e coraggio. Proprio per questo lo scorso anno ho presentato un odg in tal senso che è stato accolto dal governo". Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo. "Oggi noi continuiamo a lavorare affinché la legge di bilancio risponda in modo concreto alle legittime esigenze delle forze dell'ordine e delle forze armate, con una particolare attenzione alla previdenza dedicata, alle assunzioni, agli straordinari e ai contratti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

