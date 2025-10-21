Manovra Tajani | Per Forza Italia casa e Forze dell' ordine sono priorità – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 Per noi, la casa e le Forze dell'ordine sono una priorità". Lo ha affermato, a proposito della legge di Bilancio, il vicepremier Tajani parlando con i giornalisti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

