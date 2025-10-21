Manovra Tajani | Non votiamo la tassa sui proprietari case faremo di tutto per modifica – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 “Noi siamo assolutamente contrari su un aspetto della Manovra di cui non si era mai parlato: l’aumento della tassazione per alcuni proprietari di abitazioni. Faremo di tutto perchè il testo sia modificato. O lo si modifica prima di inviarlo alla Ragioneria o lo si fa in Parlamento” perché “noi non potremmo mai votare una proposta come questa”. Lo ha detto il vicepremier di FI Antonio Tajani aprendo la conferenza sugli stati generali della casa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

