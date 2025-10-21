Manovra | Scalfarotto Iv ' da Meloni colpo durissimo alla competitività del Paese'
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Dalla manovra di Meloni arriva un colpo durissimo alla competitività dell'Italia. La cancellazione della Participation Exemption (Pex) per le partecipazioni inferiori al 10% porterebbe la tassazione complessiva dei dividendi fino al 50%, contro l'attuale 27%. È un vero suicidio finanziario che blocca il Paese e favorisce i paradisi fiscali”. Così il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, commentando l'articolo 18 della bozza della Legge di Bilancio. “La Pex serve a evitare la doppia tassazione degli utili già colpiti nelle società partecipate: eliminarla significa tassare due volte lo stesso reddito. 🔗 Leggi su Iltempo.it
