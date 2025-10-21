Manovra | Romano Nm ‘no aumento tassazione sugli affitti brevi ben venga riordino licenze'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "La tutela del libero mercato e dell'iniziativa economica è uno dei capisaldi del governo e uno dei principi cardine della coalizione di centrodestra che premia l'impresa e la sostiene. Anche sul tema degli affitti brevi ritengo che non si possa regolamentare il mercato economico attraverso la tassazione di piccoli proprietari che decidono di investire nel comparto strategico del turismo e della ricettività". Così Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati. "L'aumento della tassazione per i proprietari di B6B va bloccato. Cosa ben diversa è lavorare sulle regole generali, affinché vi sia una minore pressione sui centri storici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Romano (Nm), ‘no aumento tassazione sugli affitti brevi, ben venga riordino licenze'

