Manovra | Romano Nm ‘no aumento tassazione sugli affitti brevi ben venga riordino licenze'
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "La tutela del libero mercato e dell'iniziativa economica è uno dei capisaldi del governo e uno dei principi cardine della coalizione di centrodestra che premia l'impresa e la sostiene. Anche sul tema degli affitti brevi ritengo che non si possa regolamentare il mercato economico attraverso la tassazione di piccoli proprietari che decidono di investire nel comparto strategico del turismo e della ricettività". Così Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati. "L'aumento della tassazione per i proprietari di B6B va bloccato. Cosa ben diversa è lavorare sulle regole generali, affinché vi sia una minore pressione sui centri storici. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Manovra piccola con scadenza elettorale Secondo l’economista Roberto Romano la manovra economica del ministro Giorgetti riporta fedelmente le richieste deflattive e di taglio della spesa pubblica dell’Europa, ma lo fa senza risorse e ambizione con tanti pr - facebook.com Vai su Facebook
Rosita Pelecca al Consiglio Generale della FIM Cisl Roma. “I temi sono la manovra di bilancio, la centralità della contrattazione collettiva #MaratonaPerLaPace e le politiche della sindacali che la Cisl di Roma sta mettendo in essere tanto nella Capitale quant - X Vai su X
Manovra: Romano (Nm), ‘no aumento tassazione sugli affitti brevi, ben venga riordino licenze' - "La tutela del libero mercato e dell'iniziativa economica è uno dei capisaldi del governo e uno dei principi cardine della coalizione di centrodestra che premia l'impresa e ... Scrive iltempo.it
Manovra, Lupi (Nm): chiedere un contributo alla banche non è reato - "Le banche possono dare un loro contributo, sono fondamentali e non è un reato se glielo si chiede". Segnala notizie.tiscali.it