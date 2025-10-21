Manovra | Rampelli ' è azzeccata governo investe su ceto medio salari e famiglie'
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "La manovra del governo è azzeccata, investe sul ceto medio con 2,8 miliardi per diminuire le tasse (taglio dell'aliquota dal 35 al 33% per i redditi tra 28 e 50mila euro), con 2 miliardi per adeguare i salari all'aumento del costo della vita, con 1,6 miliardi a sostegno delle famiglie e della natalità con diverse misure. Il tutto per circa 13 dell'intera manovra destinata ad aumentare i consumi". Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia intervenendo a Coffee Break su la7. "Una manovra di bilancio - prosegue - non può prescindere dal pregresso, 3mila miliardi di debito cumulati nel secondo dopoguerra non sono un gioco, non li abbiamo fatti noi, ma ce ne facciamo carico responsabilmente a tutela delle giovani generazioni che sono state sotterrate dalla cattiva amministrazione per decenni: debito senza copertura. 🔗 Leggi su Iltempo.it
